валюта
СпецтемаДжо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Ватажки бойовиків скоро самі себе переб'ють - експерт

Ватажки бойовиків скоро самі себе переб'ють - експерт
Українські спецслужби мають припинити зусилля з ліквідації керівників сепаратистів, які діють на користь Російської Федерації, оскільки через деякий час вони і так загинуть в результаті внутрішнього конфлікту. Про це розповів військовий експерт, колишній учасник антитерористичної операції на Донбасі Колесников Юрій, передає replyua.net.

«Якщо мова йде про те, що їх потрібно прибрати, то це не означає, що їх потрібно ліквідувати, - їх треба судити. Однак варіант ліквідації ватажків сепаратистів доволі ймовірний. Однак цим займатися вже будуть інші організації, які в цьому компетентні. Але варто почекати… Вони загинуть в результаті внутрішнього конфлікту, як це сталося з Арсенієм Павловим, якого знають під прізвиськом «Моторола». Всі це пам’ятають. Тоді між бойовиками пішла якась незрозуміла внутрішня «стичка», - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, за даними української розвідки, незабаром у ОРДЛО будуть проходити чергові заміни, однак невідомо коли це саме відбудеться і в якій формі (політичній чи «радикальній»). Про це свідчить ряд факторів з боку Кремля, де останнім часом не дуже задоволені діяльність ватажків «ДНР» та «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Гидрометцентр: 21 января погода в Украине резко изменится
Важное за сутки
20 янв 2017
5823

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает

19 янв 2017
4728

Під час пошуку уламків Ту-154 було знайдено американський бомбардувальник

Під час пошукової операції на місці авіакатастрофи російського урядового літака Ту-154 поблизу Сочі на дні Чорного моря спеціалісти-аквалангісти знайшли рештки американського легкого бомбардувальника

Последние новости

У Росії збираються повністю заборонити куріння

Суд Лондона вынесет правильное решение по долгу в три миллиарда, - Минфин России

ЗМІ: Трамп готує масштабний парад в честь своєї інавгурації

Порошенко: в мире только два лидера, которые ответственны за безопасность

Джемпилев считает невозможным возвращение Крыма военным путем

"Тепер це на шиї у Путіна": у соцмережах прокоментували "смерть" Roshen в Липецьку

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабтсва Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

СМИ сообщили о встрече Порошенко с Пинчуком в Давосе

Рейтинг аэропортов с самым большим количеством отмененных рейсов

Ватажки бойовиків скоро самі себе переб'ють - експерт

Сазонов: бизнес-интересы раскололи «Оппозиционный блок»

Чубаров закликає зібрати конституційну комісію

В Липецке закрывают фабрику «Roshen»

"Вжалила ватна оса" або Як вирости з вчителя в директори в "ДНР"

Карл Волох: Януковичу приснился очередной сон, а наши «зрадофилы» его подхватили

Пресс-секретарь Трампа: сразу после инаугурации сбудутся мечты президента – он подпишет важные указы

Эксперт спрогнозировал дальнейшие действия Кремля в случае введения иностранных войск в Украину

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Ученые нашли способ выйти на контакт с инопланетянами

Портников: еще каких-то 8 лет назад россияне встречали Обаму аплодисментами

 Новости за день