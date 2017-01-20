Ватажки бойовиків скоро самі себе переб'ють - експерт

Українські спецслужби мають припинити зусилля з ліквідації керівників сепаратистів, які діють на користь Російської Федерації, оскільки через деякий час вони і так загинуть в результаті внутрішнього конфлікту. Про це розповів військовий експерт, колишній учасник антитерористичної операції на Донбасі Колесников Юрій, передає replyua.net.
«Якщо мова йде про те, що їх потрібно прибрати, то це не означає, що їх потрібно ліквідувати, - їх треба судити. Однак варіант ліквідації ватажків сепаратистів доволі ймовірний. Однак цим займатися вже будуть інші організації, які в цьому компетентні. Але варто почекати… Вони загинуть в результаті внутрішнього конфлікту, як це сталося з Арсенієм Павловим, якого знають під прізвиськом «Моторола». Всі це пам’ятають. Тоді між бойовиками пішла якась незрозуміла внутрішня «стичка», - зазначив він.
Як повідомлялося раніше, за даними української розвідки, незабаром у ОРДЛО будуть проходити чергові заміни, однак невідомо коли це саме відбудеться і в якій формі (політичній чи «радикальній»). Про це свідчить ряд факторів з боку Кремля, де останнім часом не дуже задоволені діяльність ватажків «ДНР» та «ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.