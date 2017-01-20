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Эксперт спрогнозировал дальнейшие действия Кремля в случае введения иностранных войск в Украину

Эксперт спрогнозировал дальнейшие действия Кремля в случае введения иностранных войск в Украину
По мнению военного аналитика Олега Жданова, если в 2017 году на украинскую территорию будут введены подразделения вооруженных сил других стран, не стоит ожидать эскалации военных действий на Донбассе или иных провокационных действий со стороны Кремля, передает replyua.net. Эксперт подчеркнул, что данные учения начались проводиться в процессе программы «Партнерство ради мира» еще в 2005 году при содействии НАТО.

Жданов напомнил, что в соответствии с Основным законом украинскому парламенту каждый раз необходимо давать свое согласие на то, чтобы в Украине присутствовали иностранные войскам. При этом эксперт уверен, что для Кремля это является фактором раздражения, так как с каждым таким учением украинские вооруженные силы приближаются к стандартам НАТО.

Стоит напомнить, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил на днях, что НАТО является достаточно устаревшей организацией, которая себя полностью себя исчерпала и отметил, что ее дальнейшее финансирование со стороны США не является целесообразным, так как члены альянса не хотят «платить то, что нужно». При этом республиканец уверен, что НАТО – достаточно важный военный
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