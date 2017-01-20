Як відреагує Путін на присутність в Україні іноземних військ - експерт

Присутність військових різних держав на території України у 2017 році з метою проведення багатонаціональних навчань не стане причиною ескалації конфлікту на Донбасі або збільшенням провокацій з боку Російської Федерації на території окупованого Криму чи в інших формах проти громадян України. Таку думку висловив військовий експерт Жданов Олег, передає replyua.net.
«Навряд це приведе до якихось провокацій з боку проросійських бойовиків на Донбасі чи безпосередньо з боку Росії. Ці військові навчання в рамках програми «Партнерства заради миру» спільно з військовими НАТО проходять щорічно в Україні ще з 2005 року. А кожного разу Верховна Рада має видавати право на присутність в Україні іноземних військ – то це просто такі вимоги нашої Конституції», - пояснив він.
Однак, в той самий час експерт зауважив, що такі навчання досить сильно дратують Російську Федерацію. «Адже кожне подібне навчання являється ще одним величезним кроком до стандартів Північноатлантичного альянсу. І це дуже сильно дратує путінську Росію», - зазначив Жданов. Він додав, що крім наближення до НАТО кожні військові навчання зміцнюють Збройні сили України для протистояння з зовнішнім агресором.