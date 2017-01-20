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СпецтемаСоцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

Невзоров: Савченко никто не вербовал, она просто изображает честную девку

Невзоров: Савченко никто не вербовал, она просто изображает честную девку
Вероятнее всего, российские спецслужбы Надежду Савченко не вербовали, потому как она ведет себя очень грубо и грязно, и «агенту» такого бы не позволили. Как передает replyua.net, об этом журналист Александр Невзоров рассказал в интервью «Эху Москвы».

«Вербовка – это элементарная подготовка в решении очень сложных задач, умение огибать острые углы. В случае с Савченко мы видим, что она рвет на себе тельник честной и бравой девки, которая пытается решить проблемы любыми способами», отмечает журналист. По его словам, если бы российские спецслужбы действительно взяли украинского нардепа в оборот, она не стала бы вести себя так грубо. Кроме того, журналист считает, что призывы Савченко бессмысленны, и они не найдут отклика.

Речь идет, по словам Невзорова, о заявлении Савченко, касающегося обмена аннексированного Крыма на прекращение военных действий на востоке Украины. По мнению российского журналиста, ни один нормальный украинец после такого заявления не захочет поддерживать Савченко, и все украинское общество не будет обращать внимания на ее заявления.
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