Невзоров: Савченко никто не вербовал, она просто изображает честную девку

Вероятнее всего, российские спецслужбы Надежду Савченко не вербовали, потому как она ведет себя очень грубо и грязно, и «агенту» такого бы не позволили. Как передает replyua.net, об этом журналист Александр Невзоров рассказал в интервью «Эху Москвы».
«Вербовка – это элементарная подготовка в решении очень сложных задач, умение огибать острые углы. В случае с Савченко мы видим, что она рвет на себе тельник честной и бравой девки, которая пытается решить проблемы любыми способами», отмечает журналист. По его словам, если бы российские спецслужбы действительно взяли украинского нардепа в оборот, она не стала бы вести себя так грубо. Кроме того, журналист считает, что призывы Савченко бессмысленны, и они не найдут отклика.
Речь идет, по словам Невзорова, о заявлении Савченко, касающегося обмена аннексированного Крыма на прекращение военных действий на востоке Украины. По мнению российского журналиста, ни один нормальный украинец после такого заявления не захочет поддерживать Савченко, и все украинское общество не будет обращать внимания на ее заявления.