Крищенко озвучил основные причины стрельбы под Киевом

Сегодня средствам массовой информации стали известны основные ошибки, из-за которых в Княжичах, что под Киевом, произошли трагические события, унесшие жизни пяти сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщил руководитель Национальной полиции столицы Украины Андрей Крищенко в эфире «Эспресо.TV», основными ошибками, последствиями которых стала трагедия в Княжичах, унесшая жизни пяти полицейских, являются недостоверная координация и плохая организация спецоперации. Как информирует replyua.net, правоохранитель сказал: «Я был предупрежден. Кроме меня, некоторые занимающие руководящие должности сотрудники полиции понесли наказание. Из органов Национальной полиции Украины были уволены ряд сотрудников. Все без исключения бумаги по делу будут перенаправлены в органы Генеральной прокуратуры Украины. Именно это ведомство осуществляет следственные действия, и в будущем она будет определять, кто виноват в этом, а кто нет».
Помимо того глава НП украинской столицы Андрей Крищенко подчеркнул, что причинами происшествия стали плохая координация и недостаточная организация спецоперации. Он подытожил: «Это все то, что я могу обнародовать о себе. Это является основными тезисами материалов осуществленной проверки».