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Журналіст вразив соцмережу своїм постом про еміграцію українців

Журналіст вразив соцмережу своїм постом про еміграцію українців
На своїй сторінці в соцмережі Facebook журналіст Артур Оруджалієв, котрий у свій час керував проектом AIN.UA, пише про те, що чим далі, тим більша кількість українських громадян приймають непросте рішення про еміграцію за кордон, про це повідомляє replyua.net. За інформацією Орджулаєва, він сам недавно став власником паспорту громадянина США. Журналіст вважає, що однією з причин, яка спонукає людей шукати кращої долі за кордоном, є відсутність на Батьківщині будь-яких перспектив.

Орджулаєв зазначив, що в Естонії дуже цікавляться українськими фахівцями, і запропонувати їм насправді є що. Так, за їхньою ініціативою у Києві проводяться заходи, вони здійснюють придбання реклами, домовляються про публікацію PR-матеріалів у провідних ЗМІ. В той же самий час, українська влада прийняла рішення щодо введення податку на відсутність діяльності ФОПів, а також ходять чутки про наміри ліквідації спрощеної системи оподаткування. Тієї єдиної, завдяки якій в Україні можна протягом п’яти хвилин здати усі звіти та спокійно спати, повідомив журналіст.

Варто зазначити, що пост Орджудаєва отримав понад 5,5 тисяч лайків та більше однієї тисячі поширень. Користувачі Facebook поділилися на два «табори»: як тих, хто його підтримав, так і критиків, зробивших висновки, що він перебільшує.

Журналіст вразив соцмережу своїм постом про еміграцію українців

Журналіст вразив соцмережу своїм постом про еміграцію українців
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