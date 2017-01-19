Вышиванка украинского чемпиона заставила россиян «наплевать» на спорт

Международная федерация шашек (IDF) повторно дисквалифицировала чемпиона мира украинца Юрия Аникеева – теперь уже на 3 года. По мнению председателя федерации шахмат Украины Анатолия Яценка, председательствование России в IDF дало повод нарушить все нормы в спорте и безосновательно дисквалифицировать нашего чемпиона. Об этом Анатолий Яценко сказал в эфире «Громадського радио», передает replyua.net.
«Юрий Аникеев очень интересная личность и не только в том, что он многократный чемпион мира, сначала среди школьников, потом юниоров, потом стал чемпионом мира по шашкам-64. Я знаю, что спорт имеет смысл только тогда, когда человек борется честно, нет честной игры – нет спорта. Я знаю, что в истории Юрия такого нет – он не покупал, не продавал партии», – отметил Анатолий Яценко. По его словам, IDF сейчас имеет кворум из россиян, то есть они могут принимать любое решение, потому что руководит Международной федерацией Владимир Лонгин, генеральный секретарь – его жена Антонина Лонгина.
«В прессе много пишут, что Юрий Аникеев пострадал из-за того, что на турнирах и на церемониях награждения он появлялся в вышиванке, и о том, что он якобы что-то говорил про Путина и страну-агрессора, но это только разговоры, ничего подобного мы в официальных документах не увидели. Юрию действительно говорили, зачем он «выделывается», выходит на игры в этой вышиванке. Это такое действительно было, так официально говорили», – отметил Анатолия Яценко.
По его мнению, на любом чемпионате мира или Европы, если представитель выходит в своей национальной одежде – это всегда красивая картинка, это всегда ощущение единства человечества. Почему на спортивных соревнованиях, на Олимпийских играх, на любом чемпионате стоят флаги разных стран – так мы показываем, что мы одна семья, но России сегодня все, что связано с Украиной просто мозолит глаза.