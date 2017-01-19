Президент Украины призвал иностранцев присоединиться к процессу приватизации

Гарант Конституции Украинского государства в ходе переговоров с председателями самых больших предприятий в мире в границах проведения Всемирного форума в Давосе экономического направления, призвал компании из Запада активно участвовать в процедурах по приватизации в нашей стране, о чем проинформировали в пресс-службе президента Украины, информирует replyua.net.
Согласно имеющейся информации, на встрече присутствовали гендиректор компании Cargill, которая реализует ряд проектов по производству и инфораструктуре на территории нашего государства - Дэвид Макленнан, а также Лакшми Миттал – руководитель предприятия ArcelorMittal, который также является владельцем компании «АрселорМиттал Кривой Рог», которая есть одной из самых крупных производителей стального проката в стране.
Во время встречи один из ее участников, Миттал отметил, что Украинское государство показывает большие достижения в сфере администрирования налогов и возвратов НДС. В отделе по связям с общественностью Петра Порошенко так процитировали предпринимателя: «Мы чувствуем действительные изменения в Украинском государстве». Но он не один, кто отметил позитив в Украине. Макленнан также подчеркнул улучшение деловой атмосферы и заявил, что компания Cargill готова к дальнейшему развитию сотрудничества с нашей страной.