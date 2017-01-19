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На рынках Украины резко подорожают тепличные овощи

На рынках Украины резко подорожают тепличные овощи
Из-за сильнейших морозов, которые наблюдаются в европейских странах уже две недели, начали дорожать тепличные овощи из-за очень низкого уровня предложений на рынке, сообщает replyua.net.

Инфо-Шувар информирует о том, что в Украине стремительно будут дорожать импортные овощи, а иностранные производители уже предупредили о том, что рост цен коснется огурцов, баклажанов, томатов, кабачков, перца и зелени. Главный производитель тепличных овощей - Испания – перестал принимать заказы, поскольку еще не выполнил предыдущие. Из-за сильных морозов урожайность в испанских теплицах за последние дни снизилась сразу на четверть, а цены в европейских государствах повысились на 25-40 процентов. Ящик кабачков весом 5 кило в странах Евросоюза сейчас продают по 24 евро, и это абсолютный рекорд.

Баклажаны стоят на пару евро дешевле, но они тоже подорожали. За ящик огурцов просят не меньше восьми евро, а болгарский перец обходится в 16 евро за ящик. Испанские овощи Украина импортирует в небольшом количестве, однако из-за непогоды могут подорожать овощи, поставляемые из Турции и Польши.
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