МККК хочет привлечь $60 миллионов для осуществления миссии в Украине

Для осуществления деятельности гуманитарного направления в Украинском государстве в 2017 году руководство МККК имеет намерения привлечь более шестидесяти миллионов американских долларов. Как информирует replyua.net, со ссылкой на пресс-службу президента Украины, такое заявление в ходе переговоров с украинским лидером Петром Порошенко на экономическом форуме в Давосе сделал президент организации Петр Маурер.
Таким образом, по словам главы МККК, миссия гуманитарного направления организации в Украинском государстве станет вероятно наиболее крупным ее мероприятием во всем мире. Президент Украины и руководитель Комитета обговорили нюансы в гуманитарной помощи, в частности на землях, которые не контролируются украинскими властями. Также стороны отметили необходимость постоянного доступа к неподконтрольным Украине территориям для осуществления Международным Комитетом Красного Креста гуманитарной миссии.
В частности гарант Конституции Украины обратился с просьбой к президенту МККК содействовать в освобождении украинских граждан, которые удерживаются противозаконно на оккупированных землях украинского Донбасса, в Российской Федерации, а также в аннексированном Крымском полуострове.