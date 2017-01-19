Саакашвілі звинуватив Порошенка у занепаді українського села

Колишній керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі анонсував ревізію українських сіл. Про це він заявив у відеозверненні, яке було опубліковано в мережі YouTube, передає replyua.net.
За словами екс-губернатора, під час короткої подорожі він вже зміг переконатися в тому, що українські села знищуються шляхом недбалості української влади. Він зауважив, що головна економічна жила України – це сільськогосподарське господарство, яке на сьогоднішній день знаходиться в занепаді. Варто зазначити, що перше відео Саакашвілі зняв на Черкащині, де за його словами, ситуація склалася не менш плачевною. «Ми бачимо, в якому стані сьогодні знаходяться села в Україні. Раніше їх знищував Сталін. Сьогодні менш жорсткими методами це робить діюча українська влада», - вважає колишній очільник Одеської облдержадміністрації.
У всій бідах українського села Саакашвілі звинувачує знахабнілих та жадних чиновників, які «тільки і знають, як набити власні кишені». Крім того, за словами екс-керівника ОДА, головною проблемою України залишається «головний цукровиробник» Петро Порошенко. Він наголосив, що і надалі буде подорожувати українськими селами та висвітлювати всі їхні проблеми.