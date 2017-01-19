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Ложкин: Азербайджан подтвердил свои намерения увеличить инвестиции в Украину

Ложкин: Азербайджан подтвердил свои намерения увеличить инвестиции в Украину
По итогам встречи украинской делегации с делегацией Азербайджана секретарь Национального инвестиционного совета Борис Ложкин на своей странице в Facebook сообщил о результатах переговоров.

По словам Бориса Ложкина, Азербайджанская сторона отметила удовлетворенность активным сотрудничеством между нашими странами. Объем инвестиций государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR в украинскую экономику уже превысил 200 миллионов долларов, компания создала 1700 рабочих мест и намерена продолжать развитие. В конце декабря SOCAR также поставил первую партию сырой азербайджанской нефти на украинские НПЗ – 80 тысяч тонн. Масштабы сотрудничества в этой сфере также будут наращиваться, спрогнозировал Ложкин.

«Кроме того, в рамках работы Национального инвестиционного совета встретились с представителями крупных международных компаний – Hitachi, Glencore, DuPont и Cargill. Все четыре компании присутствуют на украинском рынке, удовлетворены результатами своей работы в Украине и готовы рассматривать возможность дальнейшего инвестирования в нашу страну», – написал Борис Ложкин.

Он отметил, что Cargill уже реализовала в Украине несколько крупных инвестиционных проектов. Прямо сейчас компания строит новый терминал в порту «Южный», в этот проект она вложила более 100 миллионов долларов.

«Три из четырех компаний входят в список 500 крупнейших по версии журнала Fortune. Оборот швейцарского трейдера Glencore в 2015 финансовом году составил более 170 миллиардов долларов, японского конгломерата Hitachi – 83,5 миллиарда долларов, американского DuPont – почти 28 миллиардов долларов. Cargill не вошла в перечень Fortune лишь потому, что не является публичной компанией. Ее выручка в 2015 году составила 120,4 миллиарда долларов», – подытожил Борис Ложкин.
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