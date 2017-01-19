В Украине могут исчезнуть ЗАГСы

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Кабинет министров предлагает передать функции ЗАГСов местным органам власти, однако такие действия принципиально ничего не будут значить для граждан, желающих вступить в брак.Как информирует replyua.netсо ссылкой на UBR, об этом рассказал Глеб Сегида, управляющий партнер юридической компании Правовест. По его словам, сейчас Минюст руководит всеми ЗАГСами, и часть функций ведомство переложит на местные органы власти. «Для украинцев ничего не изменится – теперь услуги, который предоставляли ЗАГСы, можно будет получить, к примеру, в районной администрации. Нужно учитывать и то, что скоро большинство услуг будут переведены в онлайн, поэтому люди заметят еще меньше изменений», отмечает Сегида.«Похожие реформы в Украине уже реализованы. Функции государственных регистраторов теперь выполняют нотариусы, центральные органы и местные органы власти. Цены на услуги могут измениться – будет установлена единая цена на предоставление услуг, однако текст законопроекта еще пока не представлен, и я даже предположить не могу, к чему надо готовиться», отметил эксперт. По его словам, может произойти так, что местным органам власти предоставят право самостоятельно устанавливать цены на услуги.