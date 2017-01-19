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Скандал в Сети: Ани Лорак выдвигают на премию в Украине

Скандал в Сети: Ани Лорак выдвигают на премию в Украине
В Интернете разгорелся скандал после того, как стало известно, что опальную украинскую певицу Ани Лорак, достаточно часто выступающую в России, назвали претендентом на получение премии «Viva! Самые красивые», передает replyua.net. Далеко не всем представителям украинской интернет-аудитории пришлось по душе то что певица, лояльно относящаяся к стране, начавшей военную агрессию против Украины, оказалась в списке номинантов на эту престижную премию.

В связи с данной ситуацией, главный редактор журнала «Viva!» Иванна Слабошпицкая на своей странице в соцети написала, что издание никогда не было причастно к критике представителей украинского шоу-бизнеса. «Речь не идет о личной симпатии или антипатии редакции журнала к тому или иному исполнителю. Даже с учетом всех положительных и отрицательных моментов относительно Ани Лорак, она все еще одна из наиболее популярных медиа-персон, о ней очень много говорят», - написала главред «Viva!».

Что касается реакции коллег Ани Лорак в украинском шоу-бизнесе, то в данном случае произошел раздел на два лагеря. Представители одного заявили, что поддерживают точку зрения журнала, в то время, как другие резко раскритиковали решение о номинации артистки.
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