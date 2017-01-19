Мининфраструктуры потеряло право быть органом управления УЗ

Экономическая правда сообщает со ссылкой на заявления некоторых членов правительства о том, что на внеочередном заседании Кабинет министров Украины утвердил новый устав «Укрзализныци», согласно которому Министерство инфраструктуры больше не владеет правами на управление компании. Накануне утром Кабмин провел внеочередное заседание без трансляции и представителей прессы.
Предложение о смене устава компании вынес Степан Кубив, министр экономического развития. Источник при этом подчеркнул, что все было сделано без согласования с министром, потерявшим влияние. Имеется в виду Владимир Омелян. Другие источники также отметили, что просьбу о внесении постановления высказал Владимир Гройсман и поручил Кубиву передать ее на заседании. В старом уставе министр инфраструктуры мог вносить членов наблюдательного совета и правления «Укрзализныци». Другой источник заявил следующее: «Политику может формировать Министерство транспорта, однако теперь «Укрзализныця» подчиняться ему не будет».
Согласно новому уставу, утвержденному накануне, и он имеется у журналистов Экономической правды, произойдет несколько важных изменений, в частности, Мининфраструктуры лишится права определять основные направления деятельности крупной украинской компании.