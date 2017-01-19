Турция оказала Украине военную помощь

Андрей Сибига, посол Украины в Турции, заявил о том, что в конце прошлого года Турция и Украина подписали двустороннее соглашение, предусматривающее выделение трех миллионов долларов ежегодно на протяжении пяти лет, информирует replyua.net со ссылкой на Капитал.
Во время выступления в рамках большого проекта «Дипломатия без границ», утвержденного МИД и УКМЦ, дипломат заявил, что в конце декабря обе стороны подписали межправительственное соглашение, согласно которому Турция предоставит ВС Украины военную помощь на сумму 3 миллиона сто тысяч долларов. Программа сотрудничества рассчитана на пять лет, и, если в ближайшее время ничего не изменится, следующие пять лет Вооруженные силы Украины будут ежегодно получать от Турции по три миллиона.
Сибига подчеркнул, что 2016 стал годом наполнения стратегического партнерства между Украиной и Турцией конкретным содержанием. Очень много договоренностей удалось достичь в области военно-технического сотрудничества. Ранее дипломат заявлял о том, что Турция и Украина смогли согласовать двадцать тысяч позиций, содержащихся в соглашении о зоне свободной торговли, а всего их 22 тысячи.