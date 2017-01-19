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Казанский: на Донбассе приведен в действие план Даллеса

Казанский: на Донбассе приведен в действие план Даллеса
На своей странице в Фейсбуке журналист Денис Казанский сообщает о том, что на Донбассе не только существует, но уже и действует так называемый план Даллеса, информирует replyua.net. Казанский сообщает о том, что главарь боевиков Игорь Плотницкий ввел самый жесткий контроль на таможне – на границе с территориями, который контролирует еще один главарь боевиков – Александр Захарченко.

«Просто так проезжать мимо таможенных пунктов «ЛНР» теперь ни в коем случае нельзя – запрещено. Самые жесткие ограничения были наложены на количество продовольственных товаров, которые перевозят через так называемые границы. Если в багаже граждан будет что-то лишнее, им придется заплатить дань боевикам», отмечает журналист. Также, по словам Казанского, к примеру, для перевозок из Дебальцево в Алчевск действуют свои правила. Граждане смогут бесплатно провести только один литр водки.

Свои правила прописаны и для других «направлений», - к примеру, из Красного Луча в Снежное граждане могут провести бесплатно только три кило мяса. «Ну все. От донецкого ига Луганск уже освободили! Долго воевали, но обрели независимость!», шутит Казанский.
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