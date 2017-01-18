валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Под Мариуполем задержан террорист ДНР с паспортом РФ

Под Мариуполем задержан террорист ДНР с паспортом РФ
Александр Сотник прокомментировал на своей странице в Facebook новость о задержании под Мариуполем боевика так называемой «Донецкой народной республики», имеющего гражданство Российской Федерации, - передает replyua.net.

Сегодня в Донецкой области вблизи линии разграничения был задержан мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации. При обыске у него были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что он принимает участие в деятельности террористической организации «Донецкая народная республика». Пресс-служба ВСУ заявила о задержании «представителя российских оккупационных войск». Сотник пишет: «Вот еще одна история из жизни «ихтамнетов».

Согласно выявленному у боевика паспорту гражданина РФ, он зарегистрирован в Курганинске Краснодарского края. Судя по другим документам, он входит в состав одного их незаконных вооруженных формирований сепаратистов Донбасса. Как сообщалось ранее, в течение последних нескольких суток в АТО происходит активизация сил противника – лишь за среду сепаратисты тридцать раз обстреляли позиции украинских военных из минометов, в том числе в мариупольском направлении.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине
Важное за сутки
18 янв 2017
16814

Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистам и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут

18 янв 2017
12043

Обама совершил очень важный поступок за несколько часов до окончания президентских полномочий

Действующий президент Соединенных Штатов меньше чем за три дня до окончания действия президентских полномочий совершил неожиданный, но очень важный поступок. Как информирует replyua.net со ссылкой на

Последние новости

Резонансная перестрелка под Киевом: с должностей уволены офицеры

Позитивных новостей для Украины много, и все они важные - блогер

Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен

Трамп подал в суд на женщину, обвинившую его в изнасиловании

Нусс: Тимошенко должна понести ответственность за деятельность Савченко

Под Мариуполем задержан террорист ДНР с паспортом РФ

Джо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Дмитро Клюжев: лідери «Самопомочі» знову запросили Путіна в Україну

Сотник: при виде террористов российские полицейские бегут прочь

Россия и Турция провели совместную бомбардировку в Сирии

Сазонов: отдых с президентом - и эстетично, и полезно, и здорово

Тереза Мэй воплотит мои планы в жизнь - Ле Пен

Муждабаев: обмен Крыма на Донбасс - обман с самого начала

Сазонов: женщина с косой подкинула нам проблем

В ОБСЕ назвали главную проблему конфликта на Донбассе

Донбасс решили оставить для другого торга – журналист

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

Муждабаев: идея «обменять Крым на Донбасс» – это примитивнейший обман

КРЫМский бандеровец: люди выезжают из оккупационного гетто на материковую Украину

Ляшко нагадав про те, як він годував бездомних: Вам треба лише їхні голоси

 Новости за день