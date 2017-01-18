Под Мариуполем задержан террорист ДНР с паспортом РФ

Александр Сотник прокомментировал на своей странице в Facebook новость о задержании под Мариуполем боевика так называемой «Донецкой народной республики», имеющего гражданство Российской Федерации, - передает replyua.net.
Сегодня в Донецкой области вблизи линии разграничения был задержан мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации. При обыске у него были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что он принимает участие в деятельности террористической организации «Донецкая народная республика». Пресс-служба ВСУ заявила о задержании «представителя российских оккупационных войск». Сотник пишет: «Вот еще одна история из жизни «ихтамнетов».
Согласно выявленному у боевика паспорту гражданина РФ, он зарегистрирован в Курганинске Краснодарского края. Судя по другим документам, он входит в состав одного их незаконных вооруженных формирований сепаратистов Донбасса. Как сообщалось ранее, в течение последних нескольких суток в АТО происходит активизация сил противника – лишь за среду сепаратисты тридцать раз обстреляли позиции украинских военных из минометов, в том числе в мариупольском направлении.