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СБУ разрешила Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки

СБУ разрешила Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки
Служба безопасности Украины сделала исключение для украинской певицы в связи со смертью близкого родственника, и Наташа Королева сможет один раз приехать в родную страну на похороны бабушки, сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН.

Елена Гитлянская, пресс-секретарь СБУ, заявила, что Служба безопасности вошла в положение певицы и позволит ей приехать в Украину. Кроме того, никто и нигде не сможет препятствовать Королевой в том, что касается пересечения границы. Впрочем, пресс-секретарь отметила, что такое разрешение является временным и выдается лишь в исключительных случаях, к примеру, когда умирает близкий родственник. После того, как Королева съездит на похороны, она снова станет персоной нон-грата в Украине.

Напомним, что о смерти 94-летней бабушки певицы стало известно сегодня. Сама Наташа Королева несколько часов назад пожаловалась, что не сможет проститься с одним из самых близких для нее людей, и именно поэтому СБУ пошла на уступки. Бабушка певицы проживала в Киеве. Напомним, что въезд в Украину Королевой запретили ровно на пять лет. Несмотря на то, что певица родилась и провела свое детство в Киеве, она не сможет приезжать на родину.
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