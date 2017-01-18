Захарченко сделал заявление об объединении боевиков

Александр Захарченко, главарь «ДНР», заявил о том, что возможностей для объединения боевиков «народных республик» он пока не видит. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление от Захарченко прозвучало во время его визита в аннексированный Крым.
«Мы с Игорем Плотницким оба подписали Минские договоренности. Это означает, что под документами стоят две подписи – глав двух государств. И в настоящий момент любое объединение ставит под сомнение весь Минский формат, меняя его. На такие действия сейчас мы не готовы», подчеркнул главарь «народной республики». Также Захарченко напомнил всем и о создании «Новороссии», которая якобы возникла после того, как на оккупированных территориях Донбасса был проведен референдум.
Напомним, что накануне Игорь Плотницкий и Александр Захарченко прибыли в оккупированный Крым, чтобы «вместе с крымскими коллегами сделать несколько политических заявлений». Главари «республик» планируют провести большую пресс-конференцию, принять участие в митинге и еще в нескольких мероприятиях. В Крыму Захарченко и Плотницкий пробудут до 20 января.