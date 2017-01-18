валюта
Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Захарченко сделал заявление об объединении боевиков

Захарченко сделал заявление об объединении боевиков
Александр Захарченко, главарь «ДНР», заявил о том, что возможностей для объединения боевиков «народных республик» он пока не видит. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление от Захарченко прозвучало во время его визита в аннексированный Крым.

«Мы с Игорем Плотницким оба подписали Минские договоренности. Это означает, что под документами стоят две подписи – глав двух государств. И в настоящий момент любое объединение ставит под сомнение весь Минский формат, меняя его. На такие действия сейчас мы не готовы», подчеркнул главарь «народной республики». Также Захарченко напомнил всем и о создании «Новороссии», которая якобы возникла после того, как на оккупированных территориях Донбасса был проведен референдум.

Напомним, что накануне Игорь Плотницкий и Александр Захарченко прибыли в оккупированный Крым, чтобы «вместе с крымскими коллегами сделать несколько политических заявлений». Главари «республик» планируют провести большую пресс-конференцию, принять участие в митинге и еще в нескольких мероприятиях. В Крыму Захарченко и Плотницкий пробудут до 20 января.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Китай намерен помочь Украине в войне против России
Важное за сутки
17 янв 2017
15549

Политолог: Политики с мировым именем проигнорировали «завтрак» Пинчука

Сегодня, 17 января, в Давосе стартует Всемирный экономический форум, который проходит под патронатом известного украинского олигарха Виктора Пинчука. По мнению украинского политолога Михаила

17 янв 2017
9726

У МЗС РФ шаленіють від позову України до суду ООН: Немає доказів!

У Міністерстві закордонних справ Росії різко розкритикували Україну за те, що вона подала проти РФ заяву до суду ООН щодо порушення конвенції про протидію фінансування тероризму та ліквідації всіх

17 янв 2017
7523

Аваков заявив, що Україна поверне контроль над кордоном з РФ за 2 тижні (ВІДЕО)

Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що відновлення контролю над непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону можна відновити протягом 2017 року. Про це він

Последние новости

Обама совершил очень важный поступок за несколько часов до окончания президентских полномочий

No comment: украинский генерал оценил предложение Савченко сдать Крым РФ

Українського чемпіона світу з шашок відсторонили від змагань за публічне негативне висловлювання на адресу Кремля

Російські найманці шукають притулку в "хунти"

Bloomberg назвал худшую валюту мира по итогам 2016 года. На удивление это оказалась не гривна

В Крыму приглашают на работу жителей оккупированных территорий Донбасса

Чубаров пояснив, чому Москва "гидує" Плотницьким та Захарченком

Кива: Московия отравлена безумием с момента образования псевдогосударства

Захарченко сделал заявление об объединении боевиков

Тука рассказал о судьбе боевиков после выхода войск РФ из Донбасса

Трамп предложил вернуть билеты конгрессменам, бойкотирующим его инаугурацию

Нардеп: я езжу в Крым практически каждый месяц и не вижу в этом ничего преступного

Эрнест: Обама считает Путина практичным человеком

Захарова: Сноуден еще два года будет проживать в России

Экономист: будет лучше, если Украина выплатит долг Януковича

Блогер: Идейные жители Донбасса теперь имеют свою таможню, на которой за идею приходится платить денежки

Ложкин: в Южный порт будет инвестировать международная компания

О позиции Трампа по России станет известно на следующей неделе – Белый дом

Гидрометцентр: 18 января в Украине небольшой мороз и переменная облачность

Убийцам Небесной сотни предоставили гражданство России

 Новости за день