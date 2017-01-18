Палий: еще одна консерва скисла

Эксперт Александр Палий на своей странице в Фейсбуке прокомментировал заявление Надежды Савченко о сдаче Крыма, отметив, что еще одна консерва скисла, информирует replyua.net.
«В эфире 112 Украина накануне Савченко заявила о том, что возвращение оккупированных восточных территорий Украины возможно лишь после сдачи Крыма России. Вот такое заявление Савченко. Также внефракционный нардеп подчеркнула, что относительно того, что все это будет проделано мирными путями, что РФ в итоге не выдержит санкций, это обязательно станет сдачей полуострова. На определенный период, как обычно, это отложат в долгий ящик, говорила Савченко», пишет Палий. По словам политического эксперта, Савченко назвала Крым новым Приднестровьем.
«Она обратилась к некоторым депутатам и отметила, что сколько бы не рвали они на себе вышиванки и не кричали бы о том, что не отдадут территории, они должны отказаться от Крыма», подчеркивает Палий. Отметим, что также Савченко заявила, что Крым уже стал Приднестровьем, и, если украинские власти не хотят, чтобы в Приднестровье превратился и Донбасс, они должны сдать Крым. По мнению Савченко, это «единственный мирный путь».