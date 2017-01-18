Олешко: а это уже полная капитуляция перед Москвой

Савченко снова показала, на кого она работает на самом деле, заявив о том, что в обмен на Донбасс нужно сдать Крым, и это означает, что с Кремля снимут все санкции, а весь мир капитулирует перед Россией.
Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Мирослав Олешко. По его словам, накануне Надежда Савченко предложила добровольно отказаться от Крыма, чтобы не потерять Донбасс, отметив, что Крым стал очередным Приднестровьем и важно не допустить, чтобы им стал оккупированный Донбасс. «Предательница уверена, что Крым – это новое Приднестровье и нужно от него отказаться, чтобы вернуть Донбасс. Пусть даже не рассчитывает! Наш президент Порошенко ни при каких обстоятельствах не сдаст ни одного клочка нашей территории, оккупированной агрессором», пишет блогер.
«Мы знаем, что ранее Путин предлагал Петру Порошенко в обмен на Крым миллиарды долларов, но украинский президент не захотел идти на сделку с дьяволом. Зато нашелся другой человек, который хочет идти на эту сделку. И это Надя Савченко. Позор ВСУ и украинского народа», подчеркивает Олешко. По его словам, она уже стала героем многих российских СМИ.