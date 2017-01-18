валюта
Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Олешко: а это уже полная капитуляция перед Москвой

Олешко: а это уже полная капитуляция перед Москвой
Савченко снова показала, на кого она работает на самом деле, заявив о том, что в обмен на Донбасс нужно сдать Крым, и это означает, что с Кремля снимут все санкции, а весь мир капитулирует перед Россией.

Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Мирослав Олешко. По его словам, накануне Надежда Савченко предложила добровольно отказаться от Крыма, чтобы не потерять Донбасс, отметив, что Крым стал очередным Приднестровьем и важно не допустить, чтобы им стал оккупированный Донбасс. «Предательница уверена, что Крым – это новое Приднестровье и нужно от него отказаться, чтобы вернуть Донбасс. Пусть даже не рассчитывает! Наш президент Порошенко ни при каких обстоятельствах не сдаст ни одного клочка нашей территории, оккупированной агрессором», пишет блогер.

«Мы знаем, что ранее Путин предлагал Петру Порошенко в обмен на Крым миллиарды долларов, но украинский президент не захотел идти на сделку с дьяволом. Зато нашелся другой человек, который хочет идти на эту сделку. И это Надя Савченко. Позор ВСУ и украинского народа», подчеркивает Олешко. По его словам, она уже стала героем многих российских СМИ.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: Политики с мировым именем проигнорировали «завтрак» Пинчука
Важное за сутки
17 янв 2017
13813

Политолог: Политики с мировым именем проигнорировали «завтрак» Пинчука

Сегодня, 17 января, в Давосе стартует Всемирный экономический форум, который проходит под патронатом известного украинского олигарха Виктора Пинчука. По мнению украинского политолога Михаила

17 янв 2017
8677

У МЗС РФ шаленіють від позову України до суду ООН: Немає доказів!

У Міністерстві закордонних справ Росії різко розкритикували Україну за те, що вона подала проти РФ заяву до суду ООН щодо порушення конвенції про протидію фінансування тероризму та ліквідації всіх

17 янв 2017
7069

Аваков заявив, що Україна поверне контроль над кордоном з РФ за 2 тижні (ВІДЕО)

Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що відновлення контролю над непідконтрольною ділянкою українсько-російського кордону можна відновити протягом 2017 року. Про це він

Последние новости

Олешко: а это уже полная капитуляция перед Москвой

Трамп просит прийти на свою инаугурацию через Facebook

Курс фунта стерлингов резко снизился

Обама выделил 1 триллион долларов на борьбу с изменениями климата

Американцы выиграли дело против России в международном суде

Муждабаев: между двумя стульями всегда дырка, и этим людям неминуемо придется в нее упасть

Крымский Бандеровец: жителей Артека массового выселяют оккупанты

Что такое копирайтинг

Китай намерен помочь Украине в войне против России

Спроба введення диктатури в Україні: зло досі не покаране

Украина вернет Дебальцево под свой контроль - аналитик

Первые люди появились в Северной Америке на 10 000 лет раньше, чем думали ученые

Чому чергові вибори мало що змінюють в Україні

Украина может рассчитывать только на себя – Невзоров

Портников: Путину проще уйти с Донбасса, чем начать переговоры о сокращении вооружений

Президент Молдовы намерен отменить ассоциацию с ЕС

Нусс: в ООН подтвердили, что Янукович просил Путина ввести войска в Украину

МИД ФРГ и Украины озвучили условия для успешной украинской евроинтеграции

Украина может стать мощным политическим центром в Европе – Маломуж

В Ираке обнаружены паспорта боевиков ИГИЛ с российским гражданством (ВИДЕО)

 Новости за день