Экономист: бизнесмены пользуются возможностью заработать больше и повышают цены даже, когда оснований совсем нет

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Предприниматели решили воспользоваться очередным информационным поводом и поднять себе заработки, чтобы оправдать повышения своим наемным работникам минималки до 3200. В частности практически по всей Украине выросла стоимость проезда в маршрутках и коммунальном транспорте. Маршрутчики говорят, что подорожание проезда связано с повышением минимальной заработной платы. Экономист Тарас Козак в эфире «Громадського радио» высказал свою точку зрения относительно повышения цен.«Перевозчики – это бизнесмены и они пользуются любой возможностью заработать больше и повышают цены, даже когда оснований совсем нет. Когда я выступал против повышения минимальной зарплаты до 3200 – меня не слышали. Это логично, что повышение минимальной зарплаты провоцирует повышение цены. Я понимаю этих перевозчиков. Не факт, что это увеличило их прибыль, часть этих денег они точно использовали на повышение заработных плат водителям и персоналу. Себя, конечно, тоже не обделили», – отметил эксперт.По его словам, повышение стоимости проезда отчасти связано с небольшим подорожанием бензина. Нефть подорожала, но следует помнить, что в цене бензина стоимость нефти незначительна. В Украине большая часть – это налоги и акцизы на горючее. Рост этих акцизов привязано к евро. В связи с повышением минимальной заработной платы возможно сокращения рабочих мест, особенно в бедных регионах, потому что бизнесмены не привыкли делиться с наемной рабочей силой.