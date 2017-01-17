Президент Украины договорился о встрече с избранным президентом США

Администрация президента Украины сообщает в Твиттере о том, что Петр Порошенко смог договориться о предстоящей встрече с новым главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, информирует replyua.net.
Ранее такую информацию украинский президент предоставил журналистам Блумберга во время своего визита в Давос, где проходит Международный экономический форум. «Мы договорились о встрече. Я был одним из первых мировых лидеров, кто позвонил Дональду Трампу после оглашения результатов выборов в США», подчеркнул Порошенко. Напомним, что украинская сторона ведет интенсивную работу по налаживанию контактов с представителями новой администрации Соединенных Штатов. Инаугурация Дональда Трампа состоится уже через три дня, 20 января.
Ранее Дональд Туск, президент Евросоюза, провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом и подчеркнул, что США необходимо рассмотреть трансатлантическое сотрудничество по вопросу Украины. Сегодня также стало известно, что российские власти запланировали переговоры с новой командой Трампа, о чем заявил Сергей Лавров. Он отметил, что представителям новой администрации было отправлено приглашение на участие в переговорах по Сирии в Астане.