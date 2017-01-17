Захисники Януковича вимагають від ГПУ допитати Матіоса щодо державної зради

Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича вимагають від української сторони провести допит головного військового прокурора Анатолія Матіоса в рамках кримінального провадження щодо державної зради. Про це заявив адвокат Віталій Сердюк, який передав відповідне клопотання до Генпрокуратури України, інформує replyua.net.
У повідомленні зазначається, що у зв’язку з тим, що Анатолій Матіос був одним з керівників Адміністрації президента Януковича, його мають допитати як свідка у провадженні про державну зраду. Як відомо, Головна військова прокуратура звинувачує Віктора Януковича як колишнього президента за те, що він був бездіяльним у 2013-2014 роках під час того, як Російська Федерація кидала виклики Україні. В той самий час Анатолій Матіос займав керівну посаду в адміністрації Януковича.
«Саме тому він має знати, як саме чи взагалі таке було, що Російська Федерація в ті час вела антиукраїнську інформаційну кампанію, оскільки про це йдеться у тексті підозри. Крім того Матіос має розповісти, чи доповідалися ці факти Віктору Януковичу і що він особисто робив з цього приводу», - заявив Сердюк. «Ми наполягаємо у допиті Анатолія Матіоса в рамках провадження про держзраду в якості свідка», - наголосив адвокат.