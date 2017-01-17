Депутат звинуватив представників Нацгвардії у симпатії до бойовиків

Деякі офіцери Національної гвардії України симпатизують російсько-терористичним угрупуванням ОРДЛО, про що свідчать їхні періодичні часті візити до окупованих територій Донбасу. Про це заявив народний депутат Олег Петренко під час телеефіру на каналі «112 Україна», передає replyua.net.
За словами чоловіка, нещодавня доповідь народного депутата Білецького Андрія являється лише одним пунктом звинувачення з усього списку претензій. «Це лише один з багатьох пунктів звинувачення, до якого я приєднуюсь. Дійсно, керівництво Національної гвардії має задуматись над цим. Вже протягом немалої кількості часу у мережах існують докази того, що окремі офіцери Нацгвардії симпатизують проросійським терористам – окупантам, що захопили нашу землю. Вони відвідували «ДНР» дуже багато разів, а значить перетинали лінію розмежування. Головне питання в тому, чому їх не затримували?», - зазначив Петренко.
«Їхні підписи є в журналі під правилами поведінки під час перебування на окупованих територіях. Це не повари, і навіть не медики. Це офіцери. Вже на цьому тижні ми підготуємо звернення до головного військового прокурора та до голови Служби безпеки. Також звернення отримає і керівник Нацгвардії Аллеров. Ми хочемо знати, що наразі відбувається з тими офіцерами», - наголосив депутат.