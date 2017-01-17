Експерт: Своїм візитом Байден дав зрозуміти Трампу, що обійти Україну йому не вдасться

Відомий український політичний експерт Тарас Чорновіл в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував візит в Україну віце-президента США Джо Байдена. По словам Тараса Чорновіла, Байден – це той політик, який працює до останнього дня і він не використовує практику туристичних поїздок, як думають деякі експерти.
«Лишається кілька днів роботи Байдена, але він продовжує працювати вже для нової адміністрації Білого дому і вже для неї виставляє прапорці. Якби візит Байдена носив виключно меланхолічний характер, то скажімо б на зустріч зібрався весь український уряд, прозвучали палкі промови і на цьому б крапка. Ми ж бачимо, що Байден зустрівся з прем’єром, міністром фінансів і міністром економіки. Цей формат зустрічі означає, що йшлося про співпрацю з МВФ в питаннях умов для України, які для нас дуже важкі і в повному обсязі їх виконати буде важко, тому треба їх переглядати. Саме Байден своїм авторитетом може допомогти Україні домовитися з МВФ щось відтермінувати або спростити», – вважає Чорновіл.
За його словами, зустріч Байдена з президентом стала не менш важливою. Байден розуміє, що адміністрація Трампа не буде з перших днів кидатися підтримувати Україну, саме тому Байден передав Порошенко певні лобістські контакти, на кого можна тиснути, з ким можна вести переговори, в тому числі в європейських столицях, де на сьогодні у нас немає серйозних контактів, наприклад Іспанія, Італія, Франція. «Частина заяв, які зробив Байден в Україні, були адресовані не стільки Порошенко, стільки Трампу. Своїм візитом віце-президент США дав зрозуміти Трампу, що обійти Україну йому не вдасться, оскільки прихильники нашої країни є не тільки серед демократів, а й серед республіканців», – резюмував експерт.