У КМДА пояснили, чому в столиці стоїть сморід

У Києві вже другу добу поспіль у повітрі стоїть дим та неприємний запах. Столична влада пояснює, що це спричинено не спаленням сміття чи пожежами, - це природне явище. Про це розповів голова Управління з питань надзвичайних ситуація Київської міської держадміністрації Ткачук Роман, передає replyua.net.
«Наразі ми володіємо інформацією від СЕС, які кажуть, що це природне явище, та від ДСНС, які також не підтверджують займання сміття на сміттєзвалищах або інші види пожежі. Згідно з даними санстанції та українського гідрометцентру, причина цього явища полягає в погодних умовах, коли всі викиди в атмосферу не піднімають вгору, а навпаки – осідають вниз. Тому боротися з цим неможливо. Потрібно чекати зміни погоди», - пояснив він.
В той самий час він заявив, що така кількість диму з’явилася в наслідок спалювання твердого палива побутовими камінами, котлами та іншими видами опалювальних систем, які використовують кияни. «Всі ці прилади викидають в атмосферу значну кількість диму, який не підіймається вгору, а осідає в нижніх шарах. Тому ми і маємо таке явище. Воно не саме приємне, але з цим нічого не вдієш», - додав Ткачук. Також він зазначив, що за повітрям слідкує Держпродспоживслужба.