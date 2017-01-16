Рева розповів про зміни у пенсійній системі: Буде революція

Голова Міністерства соціальної політики Андрій Рева зазначив, що однією з найголовніших особливостей пенсійної реформи, яка «здійснить революцію в головах українських громадян», являється зменшення страхового стажу. Про це йдеться у повідомленні прес-центру міністерства, передає replyua.net.
«Раніше пропонувалася наступна ідея: з 2021 року для того, щоб вийти на пенсію потрібно мати понад 20 років страхового стажу та 30 років загального стажу. Але при таких умовах лише 8 процентів українців припенсійного віку можуть претендувати на пенсію. А це вже серйозна проблема», - пояснив Рева. За його словами, дану цифру (20 років ) буде зменшено до 15, а в дію проект увійде з початку 2018 року. Таким чином на пенсію зможуть вийти вже до 30% українських громадян.
Також міністр соціальної політики планує скасувати всі надбавки. За словами Реви, якщо дана схема буде прийнята, то криза пенсійного фонду зникне вже до 2025-го року. «Я розумію, що приймаючи такий закон шок наших громадян буде ще більшим, ніж після підвищення тарифів. Але варто розуміти, що це змушений крок для того, щоб збалансувати пенсійну систему і вийти з кризи Пенсійного фонду», - наголосив міністр соцполітики.