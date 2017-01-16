Зрадника з Криму посадили на 8 років

Дарницький районний суд міста Київ засудив за факт державної зради підполковника медичної служби з окупованого кримського міста Судак до восьми років позбавлення волі. Про це у понеділок, 16-го січня, у себе на Фейсбуці розповів голова військової прокуратури Анатолій Матіос, передає replyua.net.
«Дарницьким райсудом міста Київ заступнику керівника Центру підготовки особового складу Військово-морських та Військово-повітряних сил «Судак» підполковнику медслужби оголошено вирок: у зв’язку з державною зрадою та дезертирством, переходу на сторону Російської Федерації під час окупації Криму визнати винним та обмежити волю на 8 років», - зазначив він.
Наразі дезертир знаходиться під вартою та очікує вступу в силу рішення суду. Вирок було оголошено за сукупністю всіх вищезазначених злочинів. В той самий час у повідомленні Матіос вирішив не називати ім’я засудженого. Як повідомлялося раніше, всередині минулого року Орджонікідзенський районний суд Харкова засудив шпигуна, який займався збором та передачею інформації противнику (країні-окупанту) про добровольчі батальйони України, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій на сході України.