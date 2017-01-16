МВФ предъявил новое требование Украине

В обновленном тексте документа о сотрудничестве между МВФ и Украины появилось новое требование, заключающееся в необходимости повысить для украинских граждан возраст для выхода на пенсию до 63 лет, передает replyua.net со ссылкой на опубликованную изданием «Экономическая правда» копию документа. Как известно, власти Украины надеются, что очередной транш от главного кредитора поступит на счета госказны уже в первых числах следующего месяца.
Эксперты обращают внимание на главные отличия последней реакции документа от варианта, работа над которым была завершена в сентябре 2016 года после того, как Киев получил миллиард долларов в качестве третьего транша.
Так, если предыдущий вариант редакции предполагал, что украинские власти должны провести реформу пенсионной системы, но при этом в нем отсутствовало требование увеличить возраст для выхода га пенсию, то в обновленной версии есть четкое требование поднять на протяжение ближайших десяти лет пенсионного возраста для женщин и мужчин до 63 лет. Предусмотрено, что Верховная Рада должна принять данное постановление не позднее марта этого года. К тому же, МВФ рекомендует Украине принять новый закон, который касается упрощения в системе обложения налогами.