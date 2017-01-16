Порошенко назвав шокуючі числа у війні з російським окупантом

За близько три роки військової агресії Російської Федерації в Україні було вбито приблизно 10 тисяч громадян, серед який як і військові, так і цивільні. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної конференції з віце-президентом Джо Байденом сьогодні, 16-го січня, передає replyua.net.
«У цьому році виповниться три роки російської агресії проти українського народу. Це справжній військовий конфлікт – війна, у якій вже загинуло 10 тисяч українців. Мова йде про військовослужбовців та цивільних – про всіх. Війна і досі триває. Лише протягом трьох останніх днів наші воїни пережили близько 250-ти обстрілів з боку російсько-терористичних військ», - розповів Порошенко.
Крім того глава держави зауважив, що кім військової агресії Російська Федерації намагається всілякими зусиллями дестабілізувати і внутрішню ситуацію в державі, і при цьому уникнути будь-якої відповідальності. В той самий час президент наголосив, що водночас Росія намагається розколоти європейську та євроатлантичну єдність з США. «Сьогодні Україна здатна протидіяти цим планам. Ми маємо продовжувати виконувати успішні реформи та чітко притримуватися Мінським домовленостям», - наголосив Порошенко.