В Украине дали статус беженца борцу за «федерализацию» Кубани

Апелляционный суд Одессы принял решение, согласно которому Петру Любченкову, являющемся администратором группы в соцсети «ВКонтакте», призывающей к федерализации Кубани, был предоставлен статус беженца, передает replyua.net. Сам Любченков на своей странице в соцсети выразил слова благодарности всем, кто оказывал ему помощь в течение последних двух с половиной лет.
Отметим, что российские власти расследуют против него уголовное производство в связи с постами Любченкова в соцсетях, в которых он агитировал за отделение Кубани от России и инициирование марша с участием сторонников федерализации региона. В связи с этим Петр Любченков принял решение уехать из Краснодара в Одессу, где и написал заявление о предоставлении ему политического убежища.
Прежде суд отказал россиянину в удовлетворении его просьбы, при этом в решении было сказано, что Россия - это «правовое демократическое государство». Сам Любченков считает, что его история еще не полностью закончена, так много его врагов хотят, чтобы он покину Украину и оказался в руках ФСБ, в связи с чем они намерены подавать кассацию в высший суд. Также предполагается рассмотрение вопроса о предоставлении российскому гражданину убежища в апелляционном суде Одессы.