«Янтарная» перестрелка в Житомирской области: есть раненые и погибшие (видео)

На своей странице в соцсети депутат Житомирского облсовета Александр Николайчук сообщил о произошедшей в ночь на 16 января, массовой перестрелке в городе Олевск Житомирской области, передает replyua.net. Политик подчеркнул, что жертвой данного происшествия стал один человек, еще несколько получили ранения. С точки зрения Николайчука, причиной перестрелки могла стать противозаконная добыча в этой области янтаря.
По информации депутата, примерно в полночь в центральную часть Олевска прибыло, по крайней мере, три автомобиля, из которых один микроавтобус. Из транспортного средства вышли трое неизвестных «титушкек», в руках которых были винтовки и пистолеты. Злоумышленники открыли стрельбу по молодых людях, находившихся в непосредственной близости к кафе и автопарковке.
«Согласно имеющимся сведениям, на территории Житомирской области ввели план «Сирена», также было принято решение об отправке в Олевск спецотряда полицейских. Под усиленную охрану также взяли Олевскую районную больницу, в которой лечение проходят тяжелобольные люди. Несколько десятков молодых людей со всего района, которых возмутило данное происшествие, находятся рядом с больницей. Они предоставляют своим друзьям помощь и требуют, чтобы правоохранители как можно быстрее расследовали данное преступление», - написал политик.