В Минсоцполитики рассказали, сколько денег нужно для выплаты пенсии на Донбассе

Председатель Министерства соцполитики Украинского государства Андрей Рева сообщил, что для того, чтобы осуществить пенсионные выплаты жителям оккупированных земель Луганской и Донецкой областей, Украине в год нужно тратить порядка тридцати миллиардов гривен, передает «112 Украина».
Так, Рева заявил: «Если на сегодняшний день на нашей земле, которая находится под временной оккупацией боевиков «ЛДНР» проживает около одного миллиона и двухсот тысяч граждан, которые должны получать пенсии, и если прикинуть, что на этот момент средняя пенсия в стране равна 1 тысячи и 700 гривнам, а на Донбассе она составляет немного больше, - около двух тысяч гривен, то в результате получится приблизительно тридцать миллиардов гривен в год только на пенсионное обеспечение».
Помимо того чиновник подчеркнул, что информация о том, что на территории Донбасса Российская Федерация расходовала порядка трех миллиардов долларов может свидетельствовать только о том, что в регионе по-настоящему катастрофическая ситуация. Согласно словам министра, до того, как на востоке Украинского государства началась война, Донбасс являлся вполне самодостаточным регионом страны.