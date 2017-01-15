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Мотузяник рассказал подробности проверки частей ВС РФ

Мотузяник рассказал подробности проверки частей ВС РФ
Александр Мотузяник, являющийся спикером оборонного ведомства Украинского государства, во время воскресного брифинга сообщил, что проверка частей Вооруженных сил РФ на территории соседней с нашей страной Ростовской области будет осуществлена с задачей узнать о наличии или отсутствии военной активности, о которой нужно информировать заранее.

Как информирует replyua.net, спикер подтвердил информацию, что Украина имеет в своих планах осуществить инспекцию на российской территории с 16 по 19 января, согласно Венскому соглашению, подписанному в 2011 году, в том числе пунктом девятым об этапах по усилению доверия безопасности. Мотузяник отметил: «В группу, которая будет осуществлять проверку, по предварительным данным, войдут не только украинцы. Так, в состав ее будут включены два представителя от Украинского государства, и по одному от Дании и Канады. Проверке будет подлежать земля указанного района в Ростовской области. Эта территория является прилежной к госгранице Украины».

В это же время представитель оборонного ведомства Украины добавил: «Согласно планам, по результатам проверки будет составлен официальный доклад, и о нем будут уведомлены государства, которые входят в состав Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе».


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