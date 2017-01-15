Мотузяник рассказал подробности проверки частей ВС РФ

Александр Мотузяник, являющийся спикером оборонного ведомства Украинского государства, во время воскресного брифинга сообщил, что проверка частей Вооруженных сил РФ на территории соседней с нашей страной Ростовской области будет осуществлена с задачей узнать о наличии или отсутствии военной активности, о которой нужно информировать заранее.
Как информирует replyua.net, спикер подтвердил информацию, что Украина имеет в своих планах осуществить инспекцию на российской территории с 16 по 19 января, согласно Венскому соглашению, подписанному в 2011 году, в том числе пунктом девятым об этапах по усилению доверия безопасности. Мотузяник отметил: «В группу, которая будет осуществлять проверку, по предварительным данным, войдут не только украинцы. Так, в состав ее будут включены два представителя от Украинского государства, и по одному от Дании и Канады. Проверке будет подлежать земля указанного района в Ростовской области. Эта территория является прилежной к госгранице Украины».
В это же время представитель оборонного ведомства Украины добавил: «Согласно планам, по результатам проверки будет составлен официальный доклад, и о нем будут уведомлены государства, которые входят в состав Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе».