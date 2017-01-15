Захарченко собирается «глушить» Украинское радио на Донбассе

Александр Захарченко, главарь «ДНР», пообещал, что будет глушить все попытки вещания «Украинского радио» на оккупированных территориях Донбасса. Как информирует replyua.net, такое заявление от главы «народной республики» прозвучало накануне во время пресс-конференции в Донецке.
По словам Захарченко, на оккупированных территориях никто не станет слушать «Украинское радио». «Эта станция расположена в Часовом Яре, и она будет вещать на всю нашу территорию, и сейчас, если вы настроите свой приемник, вы сможете поймать какую угодно волну, в том числе и на украинском языке», отметил глава «ДНР». Он также добавил, что у жителей «народных республик» уже два года есть возможность слушать любые украинские радиостанции, однако этим никто не занимается.
«Уже дал приказ, чтобы было подготовлено соответствующее техническое решение, которое позволит именно эту радиостанцию глушить на этой частоте», заявил Захарченко. Напомним, что ранее в Национальном совете по вопросам радиовещания и телевидения сообщили, что выдано разрешение на вещание «Украинского радио» на оккупированных территориях Донбасса.