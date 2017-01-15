Тука: существует несколько сценариев возвращения Донбасса

Георгий Тука, замминистра по вопросам оккупированных территорий и бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, заявил о том, что существует несколько сценариев возвращения оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма под контроль Киева, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
В интервью Тука подчеркнул, что, вероятнее всего, Крым и Донбасс удастся вернуть под контроль Киева уже в следующем году. По его словам, сценариев для деоккупации может быть несколько, и все они работают. «Все эти сценарии могут быть абсолютно разными. Наша очередная и главная ошибка заключалась в том, что мы всегда возвращались к штампу – там все сепаратисты. Это совершенно не так. Большинство граждан, проживающих на оккупированных территориях, являются заложниками», подчеркнул замминистра по оккупированным территориям.
Напомним, что ранее Тука заявил о том, что выборы на Донбассе могут состояться не раньше, чем через два года после освобождения оккупированных территорий. По его словам, также в течение этого времени на Донбассе могут работать военно-гражданские администрации, и в этом нет ничего страшного.