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Савченко рассказала правду о списках украинских пленных

Савченко рассказала правду о списках украинских пленных
Обнародованные списки украинских пленных не могут считаться корректными, и их необходимо уточнять. Как сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, такое заявление прозвучало от Надежды Савченко. По словам внефракционного нардепа, информация попадала в списки на протяжении девяти месяцев, и некоторые данные могли устареть.

«Списки нужно дополнять, и на этот момент они не могут считаться корректными. Информация устарела, поскольку ее собирали девять месяцев. Если собирать информацию всем миром, будет намного проще. Я собираюсь передать запрос в силовые структуры, ведь там ведется учет всех пропавших. Кроме того, силовые структуры располагают данными по числу раненых, погибших и пропавших. Далее я буду сотрудничать с Красным Крестом. Информацию сотрудники не разглашают, однако приобщат мою информацию и сделают все возможное, чтобы обменять заложников», подчеркнула Савченко.

Также депутат считает, что списки пленных должны получить все мировые политики, и, в первую очередь, «нормандская четверка». «Нужно, чтобы потом президент Украины разослал эти списки своим иностранным коллегам. Он должен объяснить, что Россия до сих пор не выполняет всех условий», отметила Савченко.
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