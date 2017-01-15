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Приходько: украинские власти должны защищать граждан, которые ездят в Крым

Приходько: украинские власти должны защищать граждан, которые ездят в Крым
Власти страны обязаны защищать интересы украинцев, которые по разным причинам вынуждены ездить в аннексированный Крым. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявила Анастасия Приходько.

По ее словам, у многих украинцев есть причины, чтобы съездить в Крым, однако такие поездки стали небезопасными. «Если речь идет о местной вате, то тут нужно говорить только о спонсировании крымского оккупационного режима. Однако есть еще 10 процентов людей, которые едут в Крым к родственникам, в свое время не сумевшим уехать на материк. Именно эти люди подвергают себя большой опасности. Наше государство не может запретить этим украинцам любить своих родственников и малую родину», отметила певица. По словам Приходько, государство обязано защищать интересы этих граждан, и защита является главным постулатом любой развитой страны – государство должно заботиться об интересах и безопасности своих граждан, которые находятся в разных уголках планеты.

Напомним, что ранее Приходько прокомментировала заявление Николая Азарова о создании правительства в изгнании, отметив, что этому человеку не место ни в Украине, ни в любой другой стране.
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