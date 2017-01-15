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Одесса стала самым дорогим городом Украины

Одесса стала самым дорогим городом Украины
Портал Numbeo составил рейтинг самых дорогих городов в мире для проживания, и среди украинских мегаполисов Одесса стала лидером по дороговизне, передает replyua.net. Однако в общем рейтинге самых дорогих городов мира Одесса оказалась только на 454-ой позиции, а Киев расположился на 458-ом месте. Также в рейтинг попали еще три украинских города.

Днепр находится на 472-ом месте, Сумы на 473-ом месте, а Львов – на 475-ой позиции. Лидером мирового рейтинга оказался Гамильтон – административный центр Бермудских островов. Далее в рейтинге один за другим идут швейцарские города – Цюрих, Базель и Женева. Нью-Йорк, который многие годы считался самым дорогим городом мира, на этот раз занял только 16-ую позицию в рейтинге. Как отметили эксперты, при составлении списка дорогих городов они принимали во внимание цены на одежду, продукты питания, различные услуги, а также стоимость аренды жилья.

Напомним, что ранее был составлен рейтинг самых безопасных городов Европы, и Киев занял в нем самое последнее место. Сотрудники одной из консалтинговых компаний при этом отметили, что последнее место в рейтинге Киев занял из-за нестабильной политической ситуации и военных действий в стране.
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