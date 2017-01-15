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На КПП Майорское задержали украинца с 200 кг колбасы

На КПП Майорское задержали украинца с 200 кг колбасы
На контрольно-пропускном пункте Майорское пограничники задержали мужчину, который пытался провезти на оккупированные территории 210 килограммов колбасы, спрятав ее в бензобаке, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Пограничники рассказали о том, что заметили, как волнуется водитель ВАЗа, поэтому решили провести тщательный осмотр в автомобиле, во время которого большая партия колбасы была обнаружена в бензобаке. Мужчина признался, что хотел провезти большую партию колбасных изделий на временно оккупированные территории. Пограничники оценили общую стоимость конфискованной продукции в двадцать тысяч гривен. По данному факту проводится проверка. Напомним, что в ноябре прошлого года был задержан житель Донбасса, который хранил дома боеприпасы и два гранатомета и попытался обменять их на продукты питания.

Полицейские, проводившие обыск в доме нарушителя, при этом подчеркнули, что мужчина сразу признался в хранении гранатометов и боеприпасов и даже заявил, что не собирался ими пользоваться, а просто хотел поменять их на еду. Теперь «предпринимателю» грозит срок до семи лет.
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