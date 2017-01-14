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Нацгвардию возглавляют сепаратисты и там действует коррупция, - нардеп

Нацгвардию возглавляют сепаратисты и там действует коррупция, - нардеп
Руководящий состав НГУ являет собой угрозу для всей страны, покрывая офицеров-боевиков и постоянно уничтожая добровольческие батальоны. Как информирует replyua.net, такое свое мнение высказал народный депутат ВРУ Андрей Белецкий в своей колонке на «Украинской правде».

Так, в соответствии с информацией парламентария, существуют улики, указывающие на коррупцию в рядах Нацгвардии Украинского государства. Белецкий отметил: «У нас имеются факты, которые говорят о том, что нынешняя система ворует порядка тридцати процентов, одну гривну из трех. Совсем скоро я опубликую эти доказательства». Помимо прочего парламентарий обвинил имеющего звание полковника Александра Голякова, являющегося одним из командиров НГУ в причастности к сепаратизму.

По этому поводу Белецкий сказал: «Именно он, прикрываясь знаменем ПР во втором месяце 2014 года создавал Антимайдан в Кривом Роге и привлекал жителей вступать в ряды «Криворожской гвардии». Еще одним негативным примером является замкомандира воинской части 3057, полковник Юрий Колмык, который во время атаки ВС РФ на Крымском полуострове и Донбассе активно присоединялся в соцсетях к тем, кто позитивно информировал о «ДНР» и выступал за объединение с Россией». В результате народный депутат подытожил: «НГУ в лице своего руководства несет Украине и ее обороноспособности угрозу, так как у власти ведомства находятся сепаратисты, а также там действует коррупция».
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