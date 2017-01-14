ПФУ не получает прибыль от 50% работающих украинцев, - Розенко

Павел Розенко, занимающий должность вице-премьер-министра Украинского государства, сделал важное заявление по наполнению бюджета Пенсионного фонда страны. Как информирует replyua.net, во время эфира одного из украинских телеканалов чиновник заявил, что в стране пятьдесят процентов работающих украинцев не оплачивают налоги в ПФУ.
Так, говоря на эту тему, чиновник Кабинета министров подчеркнул: «Поднятие в государстве минимального уровня оплаты труда в два раза даст получающим пенсии украинцам порядка десяти миллиардов гривен в добавление. При этом в общей сложности из казны ПФУ получит больше чем сто сорок два миллиарда в национальной украинской валюте. На сегодняшний день ПФУ имеет только один очаг, откуда идет прибыль – это средства имеющих работу украинцев, которые они оплачивают со своих зарплат в виде налогов».
При этом Павл Розенко отметил: «Но сейчас около пятидесяти процентов имеющих работу украинцев не проплачивают налоги в ПФУ вообще, или если платят, то делают это не в полной мере. Это не задание для страны, это задача для всех граждан Украины, которые работают, помочь Пенсионному фонду, помочь пенсионерам нашего государства получать достойные пенсионные выплаты».