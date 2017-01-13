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У СБУ розповіли, як нагороджують вогнепальною зброєю

У СБУ розповіли, як нагороджують вогнепальною зброєю
Служба безпеки України прийняла рішення про те, що вона буде нагороджувати громадян подарунковою зброєю не більше одного разу. Про це зазначається у відповідному наказі відомства від 2-го листопада минулого року, який 13-го січня, у п’ятницю, було оприлюднено на сайті Верховної Ради, передає replyua.net.

Даним документом СБУ вносить зміни до положення щодо відомчої відзнаки Служби безпеки України про нагороду «вогнепальна зброя». Зокрема, у другому розділі з’явився новий пункт з наступним змістом: «Будь-яка особа, яка номінується на отримання нагороди від Служби безпеки України, може бути нагороджена подарунковою зброєю не більше одного разу». Перед врученням нагороди «Вогнепальна зброя» складається відповідний протокол.

Також у документі зазначається, що після смерті особи, яка отримала в якості нагороди вогнепальну зброю, подарунок повертається уповноваженим органам у визначеному законом порядку. Крім того керівник СБУ постановив, що відзнака «Вогнепальна зброя» може забиратися у її володаря у випадку засудження за вчинення злочину. Таким чином, якщо нагороджена особа після нагороди отримує судимість, вона має повернути зброю відповідним виконавчим органам.
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