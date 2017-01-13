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Експерт прокоментував можливість зриву інавгурації Трампа

Експерт прокоментував можливість зриву інавгурації Трампа
Інаугурація обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не може бути зірвана у зв’язку з технічними причинами. Всі протестувальники, які збираються в цей день мітингувати проти призначення Трампа на пост президента, можуть провести акцію в іншому районі Вашингтона. Таку думку висловив колишній радник посла України в США, доктор історичних наук Потєхін Олександр, повідомляє replyua.net.

«Подібні заходи в США організовуються на найвищому рівні. Я був присутнім на інавгурації президента Сполучених Штатів у 2004 році та бачив, який ряд заходів безпеки було введено для даної події. Зірвати інавгурацію фактично неможливо», - заявив він. «А протестувальники, які не підтримують цього, можуть зібратися біля меморіалу Авраму Лінкольну. Там може зібратися мільйон людей, які мають спільну думку і будуть проводити свою «анти-інаугурацію». При цьому сама церемонія інавгурації буде в 5 разів менша за кількістю гостей», - зауважив експерт.

«Можливо, вони покажуть деяким політикам певний шлях», - додав він. «Наразі Демократична партія не готується створювати довготривалу опозицію Трампу. Однак можливо, що хтось з республіканців захоче це зробити», - підсумував Потєхін.
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