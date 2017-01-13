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В Україні заборонять скорочувати робочі місця

В Україні заборонять скорочувати робочі місця
Спеціальні міжвідомчі робочі групи будуть слідкувати за тим, аби роботодавці чітко виконували закони України: українці мають отримувати заробітну плату вчасно та не менше мінімальної – 3200 гривень щомісячно. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів заступник прем’єр-міністра України Павло Розенко, інформує replyua.net.

«Головним завданням міжвідомчих робочих груп буде не допустити скорочення робочих місць в кожній окремій області. Крім того вони будуть слідкувати за тим, щоб роботодавці не переводили на неповний робочий день своїх працівників та не займалися «вирівнюванням зарплат», - зазначив він. В той самий час Розенко наголосив, що ці групи будуть безпосередньо мати діалоги з представниками бізнесу для визначення ситуації.

«Підприємці та бізнесмени мають розуміти, що сплачуючи податки вони вносять свій вклад у розвиток України і у власне пенсійне майбутнє», - зауважив політик. Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів створив спеціальний контактний центр для того, щоб будь-який громадянин України міг звернутися туди та повідомити про порушення трудових прав. Голова уряду Володимир Гройсман пообіцяв, що влада буде реагувати на такі повідомленні швидко та суворо.
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