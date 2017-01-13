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Украина хочет запустить еще один скоростной поезд в Польшу

Украина хочет запустить еще один скоростной поезд в Польшу
Среди самых ближайших планов предприятия «Укрзализныця», после Перемышля – формирование еще одного маршрута на польскую территорию. Как передает reolyua.net, такое заявление прозвучало от Игоря Романкива, руководителя отдела перевозок пассажиров. По его словам, в скором времени есть возможность запуска скоростного поезда в Хелм. Как выяснилось, там есть колея, соответствующая украинскому стандарту, ее ширина составляет 1520 м. К тому же, на рассмотрении УЗ еще несколько направлений в ЕС, в том числе, в балтийские страны, хотя в данном случае речь идет о среднесрочных проектах.

Чиновник добавил, что главным ограничением, препятствующим увеличению маршрутной сети в восточноевропейские страны, является инфраструктура. В Польше и других странах, которые граничат с Украиной, можно найти достаточно немного станций, где есть широкая колея, широко используемая в странах бывшего СССР. При этом один из главных менеджеров «Укрзализныци» предполагает, что расширить ж/д сообщение с Перемышлем можно при помощи пригородных поездов.

Согласно информации Романкива, процедура приобретения билетов на поезд Перемышль-Львов-Киев в польских кассах уже оптимизирована.
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