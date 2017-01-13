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У Києві батька-педофіла посадили до в'язниці

У Києві батька-педофіла посадили до в'язниці
Київський суд виніс вирок 49-ти річному чоловікові, який протягом одного року вчиняв насильницькі дії проти власної 10-ти річної дочки. Про це сьогодні, 13-го січня, повідомляє прес-центр столичної прокуратури, передає replyua.net.

«Не зважаючи на те, що під час судового засідання обвинувачений свою провину так і не визнав, представниками прокуратури було безперечно доведено його вину в інкримінованих злочинах», - йдеться у повідомленні. Суд визнав винним чоловіка за фактом збочення неповнолітніх, зґвалтування. Судді визнали дані злочини та засудив чоловіка до 14-ти років позбавлення волі. Злочинець наразі перебуває під охороною до моменту вступу в силу вироку. В той самий час не вказується, чи має він психічні відхилення і чи було проведено судово-психологічну експертизу. Також невідомий стан дівчинки, яка стала жертвою насилля з боку рідної людини.

Як повідомлялося раніше, до правоохоронних органів звернулася мати дівчинки з заявою, що її чоловік вчиняє проти дитини протиправні дії. Для підтвердження своїх слів збентежена жінка показала фото та відео з телефону батька, на яких зафіксовані збочені дії з боку чоловіка по відношенню до 10-річної дівчинки.
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