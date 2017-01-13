Муждабаев: «Дождь» в Украине запретили не из-за меня

На своей странице в Фейсбуке журналист Айдер Муждабаев пожаловался на то, что его обвинили в том, что в Украине теперь запрещен телеканал «Дождь», и это произошло после того, как он разместил пост с критикой в адрес канала, сообщает replyua.net.
«Некоторое время назад я действительно писал о том, что канал «Дождь» называет Крым российским. Прошло несколько месяцев, однако на телеканале к предупреждениям не прислушались и продолжали в том же духе. Они публиковали карты России с Крымом, звали в студию тех, кто оправдывает войну в Украине, а в результате виновным в запрете вещания канала в Украине оказался я», пишет журналист. По его словам, также его обвинили и в том, что он «писал доносы».
«Что там в России у людей с головой? По их мнению, я отнимал у них родину? Может быть, это я лгал в эфире? Вы вообще о чем, россияне?», возмущается Муждабаев. Напомним, что вещание российского «Дождя» было запрещено Национальным советом по вопросам радиовещания и телевидения.